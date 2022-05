Il Cagliari di Agostini non vuole mollare e punta su fisicità e verticalità

Il Cagliari con l’ennesimo cambio di allenatore sta cercando di salvarsi in questa Serie A. Agostini punta su un 3-5-2 fisico e diretto.

TATTICA – Il modulo di riferimento del Cagliari, per tutta la stagione malgrado i tre allenatori cambiati, è il 3-5-2. Alessandro Agostini, subentrato due settimane fa a Walter Mazzarri, non ha cambiato lo schema tattico anche se in Primavera puntava sul 4-3-1-2, ma ha cercato una manovra più diretta sfruttando la fisicità di Leonardo Pavoletti come riferimento offensivo. I rossoblù puntano sullo scontro fisico, sull’aggressività e sul gioco sugli esterni.

STATISTICHE – Il Cagliari è terzultimo in Serie A ed è il terzultimo attacco con 33 gol segnati. Ben 10 di questi sono arrivati dal 45′ al 60′. I 18 gol realizzati su azione sono il secondo peggior valore del campionato. Per quanto riguarda i gol subiti, ben 18 sono arrivati su calcio piazzato, anche qui il peggior dato del torneo. Con 87 gialli sono la terza squadra più ammonita in Serie A.

DETTAGLI – Giorgio Altare è comparso all’improvviso a un certo punto della stagione e non è più uscito dal campo. A destra o a sinistra della difesa a tre è un leader dell’intero Cagliari (come dimostrato segnando al 99′ all’Arechi), fondamentale per apporto fisico in termini di aggressitivà e difesa in avanti. Spesso gli tocca marcare elementi dinamici quasi a tutto campo. Parliamo del miglior giocatore per rendimento secondo WhoScored insieme a Joao Pedro, quarto per km percorsi, secondo per passaggi medi. A centrocampo da poco si è rivisto dopo l’ennesima lunga assenza Marko Rog, giocatore di qualità superiore in mezzo al campo. Una sorpresa degli ultimi mesi è Alessandro Deiola: da interno porta fisicità e capacità di attaccare l’area avversaria. Infatti ha trovato quattro gol ed è il terzo miglior marcatore della squadra. Impossibile non nominare Joao Pedro, che di preferenza gioca sul centrosinistra dell’attacco. L’italo-brasiliano con 13 gol è il miglior marcatore del Cagliari, con quattro assist il secondo assistman ed è secondo in tutta la Serie A per falli subiti.