VIDEO – Salernitana-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Cagliari, posticipo pomeridiano della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



SCONTRO SALVEZZA – Salernitana-Cagliari 1-1 nel posticipo pomeridiano della trentaseiesima giornata di Serie A. La Salernitana pensava di avercela fatta, invece prende il pari al 99′ e deve ancora soffrire. Meglio il Cagliari nell’esordio di Alessandro Agostini dopo l’addio con Walter Mazzarri, al 14′ su corner da sinistra di testa Leonardo Pavoletti sfiora il vantaggio. Partita tesa e ci vuole un episodio per sbloccarla: arriva quando Grigoris Kastanos, entrato da poco, si incunea in area da sinistra e cade toccato da Matteo Lovato. Rigore pesantissimo del quale si incarica Simone Verdi della battuta trasformandolo al 68′. Da lì nasce una rissa sedata a fatica, con Franck Ribéry e Boris Radunovic espulsi dalla panchina. Il Cagliari si riversa in attacco e sfiora il pareggio con un tiro di Alberto Grassi che tocca il palo e va sul fondo. A inizio recupero Luigi Sepe sbaglia l’uscita e tocca Daniele Baselli: rigore per l’arbitro, ma il VAR indica un precedente fallo di Charalampos Lykogiannis sul portiere e lo leva. L’Arechi esplode, ma il recupero è prolungato e al 99′ su corner da destra di testa Giorgio Altare fa 1-1. Esultanza rabbiosa del difensore, in lacrime, per un punto che tiene ancora vivi i rossoblù. Ma la Salernitana resta a +1 ed è padrona del proprio destino.

Video con gli highlights di Salernitana-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A