Cagliari-Inter vede un punto di forza preciso per i nerazzurri: i calci piazzati

Cagliari-Inter sulla carta vede un chiaro scontro sui calci piazzati. I nerazzurri sono chiamati a sfruttare le situazioni da palla inattiva.

SQUILIBRIO STATISTICO – Cagliari-Inter è una sfida che vede un mismatch molto chiaro tra le due squadre. E quindi, in chiave nerazzurra, un chiaro punto di forza su cui spingere. Un’arma d’elezione da sfruttare in modo deciso, cinico, studiato. Parliamo dei calci piazzati.

GOL SEGNATI E SUBITI – L’Inter è una delle squadre migliori in A per gol realizzati da calci piazzati. In totale sono 16, secondo miglior dato in Serie A. Proprio questo si sposa perfettamente con un limite evidente del Cagliari. I rossoblù infatti sono la peggior difesa sui calci piazzati. Con 18 gol subiti nessuno in A li supera. Gli uomini di Inzaghi hanno una situazione specifica su cui puntare.