Perisic in Cagliari-Inter torna in campo dopo giorni di voci di mercato

Il post Coppa Italia è stato dominato dalla questione Perisic. Le voci sul rinnovo hanno quasi cancellato la vittoria, portandoci a Cagliari-Inter in una strana atmosfera lontano dal gioco. Ma oggi si torna in campo.

VITTORIA COPERTA – L’Inter ha vinto la Coppa Italia in una sfida da consegnare alla storia per tutto quello che è successo. La terza vittoria consecutiva contro la Juventus, la rimonta, i quattro gol rifilati a una rivale storica. Tutti fatti che si sono persi molto in fretta rispetto alle dichiarazioni post partita di Perisic. Che hanno monopolizzato tutto dal post partita ad oggi. Portato a giorni di chiacchiere, chiacchiere e ancora chiacchiere di mercato.

QUESTIONE LUNGA – A proposito di cose di cui parlare, Perisic è stato il migliore in campo contro la Juventus. Ha segnato gli ultimi due gol. Ha battuto il rigore del vantaggio nei supplementari quando non c’era più un rigorista designato in campo e pochi minuti dopo ha chiuso ogni discussione con un sinistro all’incrocio. Anche qui ci sarebbe molto da dire. Ma Il croato ha acceso i riflettori sulla questione del suo rinnovo. Un tema sotteso di tutta la stagione, in verità. Che con le sue parole esplicite è deflagrato. Cancellando tutto quello che si è visto in campo.

TORNA IL CAMPO – All’improvviso su tutti i media hanno iniziato a fioccare i retroscena sul rinnovo di Perisic. Soprattutto, le alternative al rinnovo con l’Inter. Dopo mesi di silenzio, giorni di martellamento, ipotesi, opzioni, tradimenti più che ipotetici. Oggi però si torna in campo. E bisognerà cancellare tutto di nuovo. La voci finiscono e il croato torna titolare sulla sinistra. C’è il Cagliari da battere. Ma state pur sicuri che da domani si ricomincia.