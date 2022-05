Lautaro Martinez sfida il Cagliari e mette nel mirino un nuovo record

Lautaro Martinez, il Cagliari riporta in mente dolci ricordi per l’attaccante argentino che, in caso di gol, raggiungerebbe un nuovo record personale.

NUOVO TRAGUARDO – Lautaro Martinez in questa stagione ha messo a segno un totale di ben diciannove gol. Oggi sfiderà il Cagliari per la penultima giornata di Serie A 2021-22, ed è a un passo da quota venti gol, che significherebbe nuovo record personale per lui perché diventerebbe il sesto giocatore nella storia dell’Inter capace di mettere a segno così tanti gol in una singola stagione in Serie A prima di compiere venticinque anni. Inoltre, proprio l’argentino contro il Cagliari ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter, il 29 settembre 2018.