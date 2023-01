Brozovic da indistruttibile a eterno infortunato: più assenze che presenze

La stagione 2022-2023 dell’Inter è segnata dall’assenza di Brozovic. Per il croato al momento più assenze che presenze.

UN BROZOVIC DIVERSO – La stagione 2022-2023 di Brozovic segna un netto cambiamento per il giocatore. Il croato infatti è sempre stato uno di quelli che faceva della continuità e dell’affidabilità un suo tratto distintivo. In questa stagione invece in maglia Inter, arrivati praticamente a febbraio, ha più partite saltate che presenze.

ASSENTE DA SETTEMBRE – Brozovic si è infortunato dopo Udinese-Inter, attorno al 18 settembre. Da allora con l’Inter solo tre presenze, da subentrato, a novembre. Per 48 minuti totali. Dopo la parentesi Mondiali, un nuovo infortunio. Le presenze nel 2023 sono zero. Su sei partite giocate dai nerazzurri. E il suo rientro è ancora rinviato. Una stagione di assenze

PIÙ ASSENZE CHE PRESENZE – In totale Brozovic nel 2022-2023 ha 12 presenze in maglia Inter. Le partite saltate invece, in tutte le competizioni, sono 16. Contando già Cremonese-Inter, in cui ancora non sarà nemmeno in panchina. Ammesso che possa realmente tornare in campo in Inter-Milan e da lì avere continuità, per riequilibrare il conto si arriverà a marzo. Un problema decisamente sottovalutato, che Inzaghi ha dovuto e deve ancora gestire.