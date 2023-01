Brozovic, nuovo rinvio del rientro! Niente Cremonese-Inter, punta una partita

Brozovic, che in questa stagione ha più che altro fatto il giocatore della Croazia stando praticamente sempre fuori con il suo club, non giocherà nemmeno Cremonese-Inter. Lo annuncia Sky Sport, che rinvia il momento del ritorno in campo del centrocampista.

NIENTE DA FARE – Marcelo Brozovic, che sembrava avere un problemino da poco, è fuori da un mese e mezzo. Con l’ultima partita giocata con la Croazia, la semifinale dei Mondiali contro l’Argentina datata 13 dicembre. Sky Sport fa sapere che nell’allenamento odierno era l’unico giocatore ancora a parte: nessuna possibilità di rientro per Cremonese-Inter sabato alle 18. Brozovic aumenterà i carichi all’inizio della prossima settimana, puntando il derby di domenica 5 contro il Milan. Salterà anche la Coppa Italia martedì 31 con l’Atalanta. Domani Simone Inzaghi sceglierà se portare in panchina allo Zini Samir Handanovic, che a differenza di Brozovic ha recuperato.