Bologna-Inter: de Vrij lascia un buco in difesa? Conte pensa al piano B

Dopo la notizia della negatività al Covid-19 di Samir Handanovic, in vista di Bologna-Inter restano ancora in sospeso le presenze di Stefan de Vrij, Danilo D’Ambrosio e Matias Vecino (vedi articolo). Difficile che possano essere arruolabili per la sfida di sabato.

TRE POSITIVI – Dopo la buona notizia arrivata dalla negatività al Covid-19 di Samir Handanovic, resta ancora da pensare ai tre positivi rimasti. Ovvero Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino e Stefan de Vrij. Specialmente quest’ultimo sarebbe un assente parecchio pesante in vista di Bologna-Inter, dal momento che si tratta di una delle colonne portanti della difesa nerazzurra insieme ad Alessandro Bastoni e Milan Skriniar.

PIANO B – Difficile, considerando anche i tempi necessari a recuperare una condizione accettabile, che Stefan de Vrij possa essere arruolabile per Bologna-Interdi sabato. La speranza è quella di averlo pronto per il recupero del 7 aprile contro il Sassuolo. Per Antonio Conte, dunque, è il momento di pensare al suo sostituto, con Andrea Ranocchia favorito su Aleksandar Kolarov.