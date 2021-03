Sconcerti: «Inter, perché un tifoso deve augurarsi che Suning resti?»

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, è intervenuto durante la trasmissione “Maracanà” su “TMW Radio”, facendo il punto sulla situazione in casa Inter, specialmente a livello societario.

PROPRIETÀ – Mario Sconcerti ha fatto il punto sul momento attuale in casa Inter, specialmente per quanto riguarda la situazione legata alla famiglia Zhang (vedi approfondimento). Queste le sue parole: «Il tifoso nerazzurro si deve augurare che gli Zhang restino o meno? Suning ha venduto un terzo delle proprie azioni, questo significa che il club nerazzurro per un terzo è almeno di proprietà cinese. Alla luce di questo, perché un tifoso dovrebbe augurarsi che gli Zhang restino?».