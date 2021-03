Inter, Handanovic domani in gruppo. Conte attende i nazionali: il punto

Handanovic è risultato negativo all’ultimo tampone e dunque può rientrare in gruppo dopo aver concluso l’iter dell’idoneità sportiva (vedi articolo). Oggi il numero 1 dell’Inter si è rivisto ad Appiano Gentile, dove ha svolto un allenamento individuale. Da domani ritorno in gruppo

RITORNO – Samir Handanovic è risultato negativo all’ultimo tampone e dunque può tornare a disposizione dell’Inter e di Antonio Conte. Il numero 1 sloveno è tornato oggi ad Appiano Gentile dove ha svolto un allenamento individuale per non entrare in contatto con il resto della squadra e le visite mediche necessarie per riottenere l’idoneità sportiva: il ritorno in gruppo del capitano nerazzurro è previsto per domani mattina. La capolista della Serie A ritrova quindi il suo portiere contro il Bologna.

IN ATTESA – Nel frattempo rimangono ancora in isolamento Stefan de Vrij, Matias Vecino e Danilo D’Ambrosio ma ogni giorno potrebbe essere quello buono per la negatività. Conte spera di poterli riavere al più presto, così come i tanti nazionali che tra oggi e domani termineranno gli impegni con le rispettive squadre (vedi risultati). Tra i primi a fare ritorno a Milano sicuramente Romelu Lukaku, Milan Skriniar, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, impegnati domani. Così come Achraf Hakimi, che sempre domani sera sfiderà il Burundi con il suo Marocco (vedi articolo).