Bisseck annulla il tempo e in Lecce-Inter domina il gioco

Yann Bisseck ritrova una maglia da titolare in Lecce-Inter (0-4) dopo quasi due mesi. E contro i giallorossi è uno dei migliori in campo a mani basse. Risultando determinante in un aspetto chiave del gioco.

VEDE (GIALLO)ROSSO – Lecce-Inter di ieri crea, o forse conferma, un legame speciale con Yann Bisseck. Che all’andata il 23 dicembre trova il primo gol in nerazzurro. Mentre ieri serve un’altra prestazione totale, forse la più solida da quando è in Italia. Chiudendo tra i migliori in campo. E strappando applausi non tanto per la tenuta difensiva, quanto per il contributo in fase di costruzione.

ROCCIA INOSSIDABILE – Nel primo tempo il Lecce ha provato a mettere in difficoltà l’Inter, cercando di tenere i nerazzurri bassi assediandone l’area. E Bisseck è sceso ben volentieri in trincea, risultando spesso decisivo nel neutralizzare le occasioni dei pugliesi. Tanto che al termine della gara avrà vinto quasi tutti i contrasti che lo vedono protagonista: 5 su 6 secondo Sofascore. Ma, dopo la resistenza iniziale, il numero 31 si è potuto concentrare nella fase di possesso. Dando così il meglio di sé.

ALBERO MOTORE – Partiamo da un dato quasi banale: l’atletismo di Bisseck è un fattore non indifferente nel suo gioco. Forza fisica unita a grande velocità gli permettono di avanzare di molti metri il suo raggio d’azione, tanto che finirà Lecce-Inter come secondo nerazzurro per corsa, con 10,789 km percorsi (fonte: report ufficiale della Lega Serie A). In tal senso, l’azione che riassume perfettamente la sua gara è quella che porta al raddoppio di Davide Frattesi, in cui si spinge fino al limite dell’area avversaria. Ed è proprio nella gestione della palla che Bisseck consolida la sua presenza. Perché con 91 palloni giocati è il giocatore più coinvolto in tutta la partita. E con lui in controllo i compagni possono stare tranquilli: completa 75 passaggi su 76, per una precisione del 99%. Numeri che sintetizzano una prova che toglie sempre più dalla scheda di Bisseck lo status di “riserva”.