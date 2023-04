Benfica, lo stato di forma in vista dell’Inter: calo nelle ultime tre

Il Benfica si prepara volare a San Siro, ospite dell’Inter in vista della sfida di domani in programma alle ore 21. La squadra di Roger Schmidt arriva alla sfida contro i nerazzurri con uno stato di forma non dei migliori, come mostrano le ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – È un Benfica in calo quello che si troverà di fronte l’Inter domani nella sfida a San Siro in programma alle ore 21 e valevole per i quarti di finale della Champions League. A dimostrarlo i risultati nelle ultime cinque partite, che vedono la squadra di Roger Schmidt con un ruolino di marcia poco brillante, che ha visto ben tre sconfitte consecutive. Dopo le due vittorie contro Guimaraes (5-1) e Rio Ave (0-1) sono arrivati i KO contro Porto (1-2) e Inter all’andata dei quarti di finale (0-2) a cui si è sommato anche l’1-0 subito in trasferta dal Chaves nell’ultimo turno. Insomma, un Benfica che arriva alla sfida di domani in netto calo.