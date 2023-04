Zancan: «Inter, più importante la prossima Champions League di questa!»

L’Inter ha mostrato difficoltà fra Serie A e Champions League, ma la speranza è che domani esca la versione migliore. Zancan, ospite di Sky Sport 24, è dell’idea che sia prioritario finire tra le prime quattro.

A DUE VOLTI – Federico Zancan valuta la differenza fra le varie competizioni: «Due Inter in stagione? Secondo me questo discorso valeva qualche tempo fa. Adesso è talmente importante, non vedevi più la possibilità di lottare per lo scudetto e un minimo di calo ci stava. Adesso la corsa per entrare nella prossima Champions League è prioritaria per Inter e Milan, magari è brutto dirlo però è più importante che arrivare in fondo a questa. Sappiamo le problematiche economiche, questo messaggio non sembra arrivare all’Inter. È tutto l’anno che sta facendo fatica in campionato, una strana situazione da analizzare. Questa partita in Coppa Italia e nelle grandi notti di Champions League non ha deluso, anche in grandi partite come il Napoli. È difficile fare una valutazione, però l’Inter è una squadra forte e in queste notti è garanzia di concentrazione. Nelle altre un po’ meno».