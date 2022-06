Bastoni agita i sogni dei tifosi dell’Inter! Inzaghi si oppone al «ci si adegua»

Il caso Bastoni (vedi editoriale) agita i sogni estivi dei tifosi dell’Inter e probabilmente anche di Inzaghi. Il difensore nerazzurro, presente e futuro della Nazionale italiana, ha offerte importanti dalla Premier League con il Tottenham di Conte in prima linea. Sarà una lunga estate…

INCUBO – Alessandro Bastoni rappresenta il presente e il futuro dell’Inter e dell’Italia di Roberto Mancini, ma in questo momento anche l'”incubo” dei tifosi nerazzurri e di Simone Inzaghi. Ovviamente l’incubo non è lui ma le voci che lo vogliono lontano dall’Inter, squadra che ama e dalla quale non vuole andare via. Ma giustamente, come dice il suo agente, «nel calcio ci si adegua». Chi non ha intenzione di adeguarsi è Inzaghi che dopo le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi si è adattato abbastanza utilizzando Edin Dzeko più del dovuto (anche perché alternative non ce n’erano) e lavorando molto su Denzel Dumfries, che dopo le iniziali difficoltà ha fatto sua la fascia destra. Bastoni nell’impianto di gioco dell’Inter non è facilmente sostituibile. Ed è proprio questo che agita i tifosi dell’Inter e dello stesso tecnico. Gleison Bremer è un obiettivo importante per la difesa ma non può rappresentare l’alternativa a Bastoni. Una cessione così rischia di mettere in discussione tutto il lavoro svolto finora, prima con Antonio Conte e poi con Inzaghi. Sarà una lunga estate…