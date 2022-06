VIDEO – Mkhitaryan ha scelto l’Inter: ecco la proposta a cui ha rinunciato!

Henrikh Mkhitaryan lascia Roma per Milano. Non è ancora ufficiale ma la decisione del classe ’89 armeno è arrivata nei tempi previsti. Rispedita al mittente l’ultima proposta giallorossa. Di seguito il video dell’intervento del collega Paolo Assogna, inviato a Roma per Sky Sport

