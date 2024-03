Atlético Madrid-Inter 5-3 DTR, cinque dati statistici che potresti non sapere

Atlético Madrid-Inter purtroppo mette fine alla partecipazione della squadra di Inzaghi da questa Champions League. Con tante negatività a livello statistico per delle riproposizioni che si potevano evitare.

TRE – Le sconfitte stagionali dell’Inter, una in ciascuna competizione. Curiosamente tutte con due analogie: sono arrivate di mercoledì e dopo essere andati in vantaggio. Le altre prima di Atlético Madrid-Inter sono il 27 settembre col Sassuolo in Serie A (1-2) e il 20 dicembre col Bologna in Coppa Italia (1-2 ai tempi supplementari, 0-0 al 90′).

SETTE – Gli anni dalla precedente vittoria ai rigori. La sconfitta contro l’Atlético Madrid è la prima in assoluto in cui l’Inter va dal dischetto in Champions League, nella Coppa dei Campioni era successo solo nel 1972 vincendo 4-5 col Celtic. In totale l’ultima è del 12 dicembre 2007 col Pordenone, poi KO il 31 gennaio 2019 con la Lazio. Entrambe in Coppa Italia.

DIECI – I rigori sbagliati da Lautaro Martinez su ventiquattro calciati da quando è all’Inter. Quello di ieri è il secondo in una serie finale, l’altro il 31 gennaio 2019 contro la Lazio in Coppa Italia anche lì costato l’eliminazione. In stagione è a tre su sei, gli altri parati da Marco Carnesecchi due settimane fa contro l’Atalanta e da Federico Ravaglia il 20 dicembre nella sconfitta per 1-2 col Bologna in Coppa Italia.

VENTI – Gli anni passati dall’ultima vittoria in Spagna contro una squadra spagnola. Tolta la Champions League vinta il 22 maggio 2010 al Bernabéu sul Bayern Monaco il successo manca dall’1-5 al Valencia del 20 ottobre 2004. Da lì in avanti otto sconfitte e appena tre pareggi, contro sei avversari diversi, e tre eliminazioni.

VENTINOVE – Gli anni dopo cui l’Inter è uscita da una partita a eliminazione diretta in campo internazionale pur avendo vinto l’andata. In Champions League non era mai successo, l’ultima era in Coppa UEFA il 27 settembre 1994 contro l’Aston Villa anche lì ai rigori (dopo un doppio 1-0).