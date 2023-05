Atalanta, lo stato di forma in vista dell’Inter: caccia all’Europa

L’Atalanta si prepara a essere ospite dell’Inter a San Siro, in vista della sfida di domani in programma alle ore 20.45 e valevole per la trentasettesima (e penultima) giornata del campionato italiano di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva alla sfida contro i nerazzurri lanciata per l’Europa, come mostrano le ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – È uno stato di forma che proietta la squadra verso l’Europa quello messo in mostra dall’Atalanta nelle ultime cinque partite di campionato. Tre vittorie e due sconfitte per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che arrivano alla gara di domani dopo la vittoria casalinga per 3-1 sul Verona. Partendo dalla meno recente di queste cinque partite, l’Atalanta ha trovato la vittoria contro il Torino (1-2 in trasferta). Seguita dalla vittoria al Gewiss Stadium contro lo Spezia (3-2) e dalle due sconfitte consecutive contro Juventus (0-2 in casa) e Salernitana (1-0 all’Arechi). Per concludere, infine, proprio con la vittoria sugli scaligeri citata sopra. Contro l’Inter sarà una vera e propria sfida per l’Europa.