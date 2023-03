Asllani trova minuti: in Polonia-Albania titolare da interno

Polonia-Albania ha visto partire tra i titolari anche Asllani. Il centrocampista dell’Inter ha giocato come interno sinistro, coprendo il ruolo in chiave offensiva.

FINALMENTE TITOLARE – Asllani ha finalmente trovato dei minuti di campo. Con la maglia della sua nazionale è partito titolare nella sfida con la Polonia. Il ct Silvynho lo ha lasciato giocare per 75 minuti, schierandolo come interno di sinistra del 4-1-4-1 dell’Albania. Come ha giocato il giovane dell’Inter?

RUOLO DIVERSO – Iniziamo dall’heatmap del giocatore, presa da Whoscored:

Partendo da interno sinistro, Asllani ha coperto una zona molto avanzata di campo. Quasi da ala. Coprendo quindi compiti molto diversi da quelli che ha in mente per lui Simone Inzaghi, che lo vede solo da alternativa come regista davanti alla difesa. Questa è la mappa dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 30, il valore più basso tra tutti i titolari compreso il portiere Strakosha. Asllani si è trovato a fare quasi più la punta che il centrocampista, senza essere molto coinvolto nel gioco se non sull’esterno, in zona offensiva. Al suo attivo 24 passaggi realizzati al 91%, con 3 lanci lunghi, 2 cross e un passaggio chiave. Il giovane ha tentato anche 2 conclusioni e un dribbling. Una prestazione molto diversa, per ruolo e interpretazione, da quelle a cui ha abituato in Italia. Con qualche problema di adattamento. Che rappresenta lo stesso un prezioso bagaglio di esperienza.