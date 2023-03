Lazaro cambia agente. Svolta in arrivo anche per l’Inter?

Lazaro ha appena cambiato agente. Il laterale dell’Inter, ora in prestito al Torino, fa una mossa che potrebbe aprire scenari futuri in vista della prossima sessione di calciomercato.

LA NOVITÀ – Valentino Lazaro ha lasciato l’agente Max Hagmayr, che lo aveva seguito in questi anni compreso l’arrivo all’Inter nell’estate del 2019. Il laterale austriaco è passato alla società Unique Sports Group, che peraltro gestisce già Hakan Calhanoglu. In genere queste novità preannunciano possibili movimenti in vista del mercato, perciò va segnalata per capire cosa succederà nella prossima sessione di trasferimenti. Lazaro ha giocato solo undici volte con l’Inter, tutte nel 2019-2020, per poi andare in prestito a Newcastle United, Borussia Monchengladbach e Benfica prima del Torino, che ha un diritto di riscatto.