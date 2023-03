Asllani sempre più indietro nell’Inter: i possibili motivi della scelta

Kritjan Asllani in estate era arrivato all’Inter con grandi aspettative e voglia di mettersi in gioco in un grande club. Per lui però fino ad ora sono arrivate soltanto poche presenze e nelle ultime partite il giocatore sembra essere uscito dai radar di Inzaghi.

INIZIO PROMETTENTE − Kristjan Asllani in estate è sembrato essere uno dei migliori acquisti dell’Inter. Il giovane centrocampista durante la preparazione estiva aveva infatti ben impressionato tutti con le sue doti. Nelle amichevoli disputate, causa l’assenza di numerosi titolari, era riuscito a fare intravedere una buona tecnica palla al piede e una spiccata personalità. Inoltre era spesso risultato essere uno dei migliori in campo nei match estivi, in alcuni dei quali aveva anche trovato la via del gol. Queste prestazioni avevano fatto pensare a un buon utilizzo durante la stagione, soprattutto come vice Brozovic, ma qualcosa non è poi andato per il verso giusto.

DIFFICOLTÀ − Dopo l’inizio del campionato e il rientro dei titolari, Asllani si è visto veramente poco in campo. Nelle rare occasioni in cui Inzaghi lo ha schierato non è quasi mai riuscito a mostrare ciò che aveva fatto vedere in estate. Anche se in alcune partite ha dato comunque prova di possedere delle ottime qualità. In questo 2023 il giovane centrocampista sembra però aver perso molti posti nelle gerarchi dell’Inter. Nelle ultime cinque partite, l’albanese non è mai stato utilizzato, con Inzaghi che ha preferito inserire sempre Gagliardini. Certo le prestazioni altalenanti della squadra non sono certo andate in suo favore. Quello che però viene da chiedersi è. Perché al suo posto viene schierato un calciatore che andrà in sicuramente via al termine della stagione?

Asllani dietro a Gagliardini, Il possibile motivo della scelta di Inzaghi

LA SCELTA − Il vero motivo lo sa solo il tecnico piacentino, ma potrebbe risiedere proprio nei risultati dell’Inter. I nerazzurri stanno attraversando un momento complicato. La squadra pecca infatti di continuità e spesso è fragile mentalmente. Il tecnico potrebbe quindi aver optato per la maggior esperienza e la grande solidità difensiva che Gagliardini ha per caratteristiche. Se fosse veramente questa la ragione, allora potremmo non vedere in campo Asllani ancora per qualche partita.

