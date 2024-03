Acerbi e de Vrij ‘provocano’ Inzaghi: Inter in versione… difesa a 4!

Acerbi e de Vrij non faranno dormire Inzaghi nelle prossime notti, che verrano utilizzate per pensare anche soluzioni alternative per la difesa dell’Inter. Una di queste – probabilmente l’ultima nei pensieri del tecnico nerazzurro – porta alla linea a quattro. Dopo la sosta si vedrà

EMERGENZA DIFENSIVA – Punto interrogativo su Francesco Acerbi, che nelle prossime ore ufficializzerà la sua versione sulle accuse di razzismo. E prima di Pasqua scoprirà se può ancora far parte della rosa dell’Inter di Simone Inzaghi fino a fine stagione. Ma punto interrogativo anche su Stefan de Vrij, che rientrerà a Milano dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Olandese per infortunio. E questo è un vero e proprio imprevisto per il post-sosta internazionale. In matematica 1+1 fa sempre 2 e forse Inzaghi dovrebbe iniziare a considerare questo scenario. Due indizi non sempre fanno una prova, quindi meglio aggiungerne altri. L’imminente rientro sia di Carlos Augusto sul centro-sinistra sia di Juan Cuadrado sulla fascia destra permette di creare nuove coppie tra difesa e centrocampo. Nel 3-5-2 inzaghiano non mancano né terzi in difesa né quinti a centrocampo ma – senza Acerbi e de Vrij – perni della linea a tre sì. Almeno in teoria…

La difesa dell’Inter senza Acerbi e de Vrij

SOLUZIONE SCONTATA – Teoria e pratica non sempre vanno di pari passo. La duttilità dei titolari è in grado di risolvere anche questo problema in casa Inter. L’evoluzione tattica di Benjamin Pavard a destra da terzino a terzo, così come quella di Alessandro Bastoni ma sul lato sinistro, può continuare. Scivolando al centro della difesa a tre. Scenario interessante e forse obbligato in quel ruolo. Ruolo in cui Inzaghi ancora non vede Yann Bisseck ma non sarebbe un problema nemmeno impostare il 23enne tedesco lì. E che dire di Matteo Darmian, che nasce difensore centrale e sicuramente non si farebbe indietro in caso di ulteriore emergenza. Eppure non va scartata l’altra ipotesi. Quella che non prevede la difesa a tre. In un certo senso, non potendo contare né su Acerbi né su de Vrij, immaginare l’Inter di Inzaghi con la difesa a quattro non è utopia. Provocazione, forse? A tredici punti dalla seconda stella in Serie A nulla è da scartare ora.

Inzaghi, ma l’Inter con la difesa a quattro?

ALTERNATIVA TATTICA – In stagione si è già vista l’Inter in questa versione poco inzaghiana con la difesa a quattro. Reparto che dal 1′ potrebbe essere impostato banalmente tagliando il perno centrale (Acerbi o de Vrij, appunto) e abbassando gli esterni a tutta fascia nel ruolo di terzini. La difesa a quattro formata da Darmian, Pavard, Bastoni e Federico Dimarco in prima battuta, con Yann Bisseck alternativa sul centro-destra e Carlos Augusto sul centro-sinistra, può risolvere qualche problema di troppo a Inzaghi. Ovviamente nel caso in cui si venisse a creare la situazione della contemporanea assenza di Acerbi e de Vrij, che al momento è solo un’ipotesi. Anche se Inter-Empoli nel Monday Night di Pasquetta va preparata da subito, già durante la sosta senza i nazionali ad Appiano Gentile: il 4-3-1-2 verrà preso seriamente in considerazione da Inzaghi in caso di emergenza totale in difesa? Acerbi e de Vrij non si sostituiscono certo improvvisando…