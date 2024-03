Vidal, guai per l’ex Inter in Brasile! Causa per risarcimento

Arturo Vidal ha ben più di cui preoccuparsi che parlare dell’avventura di Alexis Sanchez all’Inter. Secondo il quotidiano brasiliano O Globo, infatti, il centrocampista ex Inter è protagonista di una causa di risarcimento.

RISARCIMENTO – Brutte notizie per Arturo Vidal, centrocampista ex, fra le altre, dell’Inter. Un’agenzia di immobili di lusso, infatti, gli ha fatto causa per aver lasciato in condizioni pietose l’appartamento in cui abitava a Rio De Janeiro durante la sua avventura al Flamengo. Ma non solo. Una volta risolto il contratto con il club carioca e il trasferimento al Colo Colo, in Cile, non avrebbe nemmeno avvisato l’agenzia che avrebbe lasciato l’appartamento. La richiesta di pagamento che pende su Vidal è pari a 50mila dollari, divisi in 4.500 di affitto arretrato e 45mila per rimettere in sesto l’appartamento.