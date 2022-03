Vernydub, dallo Sheriff alla guerra. In Ucraina per difendere il paese

GUERRA – L’Inter affronta la Salernitana questa sera a San Siro in un match che potrebbe dire tanto nella corsa scudetto. Il tutto mentre in Ucraina si combatte una guerra. I tanti messaggi di pace da parte di tutto il mondo e la volontà di cessare la battaglia tra Russia e Ucraina al momento non hanno portato effetti. A difendere l’Ucraina dall’invasione russa c’è anche un ex allenatore che in questa stagione ha affrontato l’Inter in Champions League: Yuriy Vernydub. L’ormai ex allenatore dello Sheriff Tiraspol infatti, si è dimesso dal suo incarico qualche giorno fa per arruolarsi nell’esercito ucraino e difendere il suo paese. Incredibile se si pensa che solo sei mesi fa, il suo Sheriff espugnava 1-2 il Bernabeu contro il Real Madrid.

Fonte: Goal