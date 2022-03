Inter-Salernitana è il test di maturità di Inzaghi: anche lui deve dimostrare

Inter-Salernitana è una partita che richiede anche a Simone Inzaghi una dimostrazione. Al gruppo nerazzurro serve una scintilla e l’allenatore può portarla.

ANCHE IL MISTER SUL BANCO – Inter-Salernitana non è una gara che chiede una risposta solo ai giocatori dell’Inter, ma anche a Simone Inzaghi. Il tecnico ha fatto tanto in questa stagione, ma l’ultimo mese appesantisce anche il suo conto personale. E questa è la partita da non fallire.

TROPPO PASSIVO – Inzaghi diciamo nel 2022 ha perso un po’ della sua magia. Ha motivi, alibi e giustificazioni. Tuttavia si è un po’ troppo adagiato. Come accontentato di quanto creato fino ad ora. Come se tutto potesse andare avanti col pilota automatico. Nel momento di crisi non ha toccato nulla o quasi. E questo immobilismo magari non ha accentuato il problema, ma di sicuro non ha portato soluzioni.

SVOLTA DALL’ALTO – Arrivati a Inter-Salernitana Inzaghi non può più accontentarsi. Serve qualcosa di più anche da lui. Qualcosa di diverso, una scintilla. Anche solo nella motivazione dei giocatori, apparsi impauriti (col Genoa) e timidi (col Milan). Il cambiamento di rotta passa in primis dalle sue mani. Che non può più tenere in tasca.