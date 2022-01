Serie A, il Napoli vince 4-1 ma quante polemiche! Spezia vola, beffa Torino

La ventitreesima giornata di Serie A, dopo l’1-1 tra Cagliari e Fiorentina (vedi report), è proseguita con i match delle ore 15.00, vale a dire il derby campano tra Napoli e Salernitana, quello ligure tra Spezia e Sampdoria e Torino-Sassuolo

VITTORIA TONDA – La ventitreesima giornata di Serie A alle ore 15.00 ha proposto tre sfide: Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino Sassuolo. La squadra di Spalletti non fa difficoltà contro la Salernitana: il vantaggio azzurro arriva al 17′ con la rete di Juan Jesus, al 33′ squillo della squadra ospite che sigla l’1-1 con Bonazzoli. Mertens riporta in vantaggio il Napoli sul finire del primo tempo mettendo a segno un rigore che farà molto discutere. A inizio ripresa, al 47′, Rrahmani sigla il 3-1 del Napoli. Al 51′ l’arbitro fischia il secondo rigore per il Napoli, discutibile così come il primo, lasciando in 10 uomini la Salernitana per l’espulsione di Veseli. Dal dischetto si presenta Insigne, che sigilla il risultato sul 4-1.

VOLA THIAGO MOTTA – Il derby ligure tra Spezia e Sampdoria vede passare in vantaggio la squadra di Thiago Motta al 69′ con la rete di Verde: la sfida si chiude sull’1-0 dello Spezia, che vola dopo la vittoria a San Siro con il Milan. Il Torino di Juric nella sfida contro il Sassuolo va in vantaggio al 16′ con Sanabria. Dopo aver sbagliato molte occasioni da rete, con tre pali colpiti, all’88’ arriva la beffa con la rete del definitivo 1-1 di Berardi. Espulso l’allenatore granata.