Roma e Mourinho battuti dallo Slavia Praga: 2-0 e primato sfumato!

SCONFITTA AMARA – La Roma di José Mourinho ha sfidato lo Slavia Praga nel match valevole la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la partita si accende subito nella seconda frazione di gioco con il vantaggio dei cechi siglato da Jurecka. Mourinho prova a dare una scossa alla squadra, incapace di reagire, buttando nella mischia anche Dybala. L’argentino va al tiro dopo pochissimo dal suo ingresso in campo, ma da lì a breve arriva il raddoppio dello Slavia Praga con Masopust. Nemmeno Lukaku è in serata: il belga fa qualche goffo tentativo ma non è certamente la sua miglior prestazione. Nei minuti finali lo Slavia fallisce il 3-0 con Van Buren. Dopo ben sette minuti di recupero, la partita termina dunque sul risultato di 2-0 per i cechi. La Roma si fa agganciare in testa al girone, perdendo il primato per via della differenza reti generale.