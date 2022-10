Napoli, 3-1 al Torino e vetta solitaria in Serie A! Anguissa protagonista

Il Napoli di Luciano Spalletti batte il Torino con il punteggio di 3-1 e consolida la vetta della classifica in Serie A. Zambo Anguissa protagonista con una doppietta

VETTA – Il Napoli di Luciano Spalletti batte anche il Torino e si erge solitario in vetta nella classifica di Serie A. Gli azzurri superano i granata con il punteggio di 3-1. Succede tutto nel primo tempo: al 6′ minuto è Anguissa ad aprire le marcature, che chiude una bella azione orchestrata da Mario Rui e Kvaratskhelia. Al 12′ arriva il raddoppio del Napoli, ancora col centrocampista del Camerun che chiude un triangolo con Politano con un preciso rasoterra sul primo palo a battere Milinkovic-Savic. Al 37′ arriva anche il 3-0: Kvaratskhelia si mette in proprio e, dopo un azione personale sulla sinistra, segna di sinistro. Al 43′ Sanabria accorcia le distanze, fissando il punteggio sul 3-1. Nella ripresa il Napoli sfiora più volte il 4-1 con Politano e Lozano, ma il risultato rimane invariato. La squadra di Spalletti continua il suo magic-moment: per la squadra di Juric, invece, terza sconfitta consecutiva.