VIDEO IN – Inter-Roma, l’entusiasmo dei tifosi all’arrivo della squadra!

Inter-Roma è la sfida che andrà in scena alle ore 18 in un San Siro pieno in ogni ordine di posto. Tantissimi i tifosi nerazzurri che fuori dallo stadio hanno atteso e acclamato l’arrivo della squadra di Inzaghi. Di seguito le immagini dell’inviato di Inter-News.it, Stefan Valente

ENTUSIASMO – Inter-Roma è certamente la partita più attesa dell’ottava giornata di Serie A. L’attesa è altissima anche a San Siro che per l’occasione si presenta sold-out. Moltissimi tifosi hanno aspettato e acclamato Samir Handanovic e compagni all’arrivo al Meazza: applausi, cori e tantissimo entusiasmo. Il popolo nerazzurro è pronto a spingere la squadra nel difficile match contro i giallorossi di José Mourinho.