Lazio-Torino, granata presentano preannuncio di reclamo

Urbano Cairo

Dopo il mancato svolgimento di Lazio-Torino, il club granata ha presentato un preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo

PREANNUNCIO DI RECLAMO – Come riferito da “Sky Sport 24”, il Torino ha presentato un preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo in vista della decisione sulla regolarità del match contro la Lazio. La squadra granata ieri non si è presentata all’Olimpico, a seguito delle indicazioni dell’ASL, e la partita contro la squadra biancoceleste non si è disputata.