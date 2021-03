Lazio-Torino, ora Ã¨ ufficiale: gara non disputata. Verso il 3-0?

Lazio-Torino, ora è ufficiale: gara non disputata. Verso il 3-0?

Dopo 45 minuti di “non-gioco”, è terminata Lazio-Torino. I granata non si sono presentati allo stadio Olimpico per la sfida, a causa delle limitazioni imposte dall’ASL ai giocatori granata dopo gli ultimi casi di Coronavirus. Resta da capire se sarà confermato il 3-0 a tavolino, o arriverà la decisione di un rinvio.

GARA NON DISPUTATA – Dopo essere passati 45 minuti dal calcio d’inizio (previsto alle 18.30), è ufficialmente terminata Lazio-Torino. Una gara non disputata, a causa delle limitazioni dell’ASL che non hanno permesso ai giocatori della squadra granata di presentarsi allo stadio Olimpico dopo gli ultimi numerosi casi di Coronavirus. Si dovrebbe ora andare verso la ratifica del 3-0 a tavolino, anche se non è ancora ufficiale dal momento che l’arbitro – da regolamento – non può decidere a riguardo, ma solo comunicare al Giudice Sportivo che la squadra piemontese non si è presentata. Resta da capire se, vista la situazione, si opterà per un rinvio o si confermerà il 3-0 a tavolino.