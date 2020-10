Juventus: 3 gol annullati a Morata, rosso e rigore contro! 0-2 Barcellona

Alvaro Morata Crotone-Juventus

La Juventus perde l’imbattibilità stagionale: il Barcellona passa 0-2 a Torino. Nella seconda giornata di Champions League per i bianconeri tre gol annullati a Morata, un’espulsione e un rigore contro.

ANCORA MALE – La Juventus non si rialza dopo il pari col Verona, anzi perde col Barcellona. A Torino finisce 0-2, e per i bianconeri non ci sono segnali positivi nella serata di Champions League. Subito occasione per i blaugrana, con un sinistro potente di Antoine Griezmann dopo centodieci secondi che prende in pieno il palo. Il punteggio a Torino si sblocca al 14’: Ousmane Dembélé riceve palla da Lionel Messi, prova la conclusione e il suo tiro è deviato da Federico Chiesa, rendendo la traiettoria imprendibile per Wojciech Szczesny. Per due volte, nel corso del primo tempo, segna Alvaro Morata ma l’assistente segnala (giustamente) fuorigioco, nulla di fatto. Al 55’ non accade lo stesso su un tiro sbagliato di Juan Guillermo Cuadrado, con Morata che corregge in rete. Dopo un lungo consulto VAR il piede dello spagnolo è avanti: terzo gol annullato, il quinto all’attaccante nelle ultime quattro partite. Griezmann ha la palla per chiudere il discorso, ma su grande assist di Messi incrocia troppo il sinistro e manda a lato di poco. A cinque minuti e mezzo dalla fine Merih Demiral, già ammonito, entra in ritardo sull’ex Miralem Pjanic: secondo giallo, Juventus in dieci per il finale. Si chiude male per i bianconeri, perché Federico Bernardeschi appena entrato affossa Ansu Fati poco dentro l’area: rigore, nettissimo. Trasforma Messi per il definitivo 0-2: Barcellona a sei punti, Juventus che resta a tre con Dinamo Kiev e Ferencvaros a uno.