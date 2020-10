La Lazio pareggia in piena emergenza: col Club Brugge finisce 1-1

La Lazio mantiene la vetta del suo girone di Champions League. Nonostante mezza squadra fuori i biancocelesti ottengono un pari per 1-1 contro il Club Brugge.

TANTA SOFFERENZA – Con appena tredici giocatori della prima squadra a disposizione la Lazio quantomeno non perde. In Belgio, contro il Club Brugge che aveva a sua volta vinto alla prima giornata, i biancocelesti strappano un 1-1 che può essere definito punto guadagnato. Nonostante l’emergenza a colpire per prima è proprio la squadra di Simone Inzaghi: al 14’ Adam Marusic serve Joaquin Correa, che fa il passo giusto al limite per piazzare col sinistro il vantaggio. I biancocelesti però non hanno la forza di costruire sullo 0-1, e nel finale di primo tempo concedono un rigore sciocco. Patric trattiene Mats Rits su un corner e il VAR, dopo un po’, consiglia all’arbitro Anthony Taylor di andare a rivedere le immagini. Non è certo un rigore netto, ma viene concesso: Hans Vanaken spiazza Pepe Reina e pareggia al 42’. La ripresa è per buona parte del Club Brugge, con Vanaken che sfiora il 2-1 con una conclusione piazzata di poco a lato. Reina salva il risultato con un ottimo intervento su Rits, mentre al 67’ Eduard Sobol a porta vuota prende solo l’esterno della rete. Si rivede la Lazio al 77’, con Sergej Milinkovic-Savic murato da Simon Mignolet in uscita. Club Brugge-Lazio 1-1, nell’altra partita del girone il Borussia Dortmund batte di misura lo Zenit.