Infantino: «Nuovo Mondiale per club, la data e il numero delle squadre»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato il nuovo Mondiale per club, rivelando la data e il numero delle squadre.

ANNUNCIO – Queste le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, sul nuovo Mondiale per club. «Il nuovo Mondiale per club maschile si svolgerà nel 2025 e vedrà la partecipazione di 32 squadre – ha scritto Simon Collings di Evening Standard su Twitter -. Il torneo a 32 squadre andrà avanti, rendendolo come una Coppa del Mondo».