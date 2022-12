Lautaro Martinez out nella Finalissima! Ecco le scelte del Ct Scaloni

Si riducono al lumicino le speranze di vedere Lautaro Martinez dal 1′ nella finalissima del Mondiale tra Argentina e Francia. Ad aver la meglio sarà ancora Julian Alvarez, decisivo con la Croazia

POCHE SPERANZE – Tyc Sports dà aggiornamenti sulle possibili scelte di Lionel Scaloni per la finalissima tra Argentina e Francia in programma domenica. Il Ct dell’Albiceleste ha dei dubbi di formazione per quanto riguarda modulo e uomini. In difesa rientrano Acuña e Montriel, assenti contro la Croazia per squalifica. Il terzino del Siviglia si gioca una maglia da titolare con Tagliafico. Il dubbio in fase offensiva dipenderà dal modulo scelto da Scaloni. Julian Alvarez e Lionel Messi sono sicuri di una maglia da titolare. Ma nel caso in cui Scaloni optasse per un 4-3-3, ecco che le quotazioni di Angel Di Maria salirebbero. Niente da fare, invece, per Lautaro Martinez. El Toro, salvo clamorosi ribaltoni, partirà dalla panchina anche nella Finalissima.

LE SCELTE – Ecco le possibili scelte del Ct Scaloni per la partita contro la Francia:

ARGENTINA (5-3-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

2. ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

3. ARGENTINA(4-3-3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.