Genoa-Verona, succede di tutto! Destro illude, Kalinic pareggia al 91′

Genoa-Verona, partita del sesto turno di Serie A, è andata in scena questa sera allo stadio comunale Luigi Ferraris. Il match si è chiuso con un pareggio per 3-3.

CHE PARTITA! – In serata si è disputata Genoa-Verona. Il match si sblocca subito. All’8′, Giovanni Simeone incorna di testa su un cross dalla destra di Davide Faraoni. È l’unica rete del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Igor Tudor trova il raddoppio su rigore con Antonin Barak al 49′. Sempre dal dischetto la riapre Domenico Criscito, che al 76′ realizza l’1-2. All’80’ arriva il pareggio con Mattia Destro di testa. Sempre Destro realizza addirittura la rete del sorpasso all’85’, con una grande finta in area dopo un contropiede. Il Genoa di Davide Ballardini passa così dallo 0-2 al 3-2 nel giro di 9′. Ma non è finita. All’ultimo assalto, Nikola Kalinic trova il 3-3 al 91′, chiudendo un match stupendo ricco di emozioni.