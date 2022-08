Fiorentina segna subito e vince in Conference League contro il Twente

Al Franchi si gioca il preliminare di Conference League tra la Fiorentina e il Twente, con i viola che segnano subito e vincono 2-1 contro gli olandesi.

IN EUROPA – La Fiorentina parte subito bene abbattendo la difesa del Twente con un gol dopo appena due minuti grazie a un colpo di testa di Nico Gonzalez con Sottil che di tacco libera al cross sul fondo Biraghi, a centro area Gonzalez insacca in rete. Cabral prima sfiora e poi segna il gol del raddoppio deviando in rete, in spaccata, un cross basso di Sottil. Tutto facile per i viola fino al gol subito al 64′ con Cerny centravanti degli olandesi che brucia la difesa della Fiorentina e accorcia le distanze. La squadra allenata da Italiano soffre gli ultimi minuti ma vince ugualmente 2-1.