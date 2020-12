Doppio Ronaldo su rigore e la Juventus va! Genoa battuto 1-3 al Ferraris

Cristiano Ronaldo Juventus-Sampdoria

La Juventus batte 1-3 il Genoa grazie ad una rete di Paulo Dybala e alla doppietta di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, la seconda in pochi giorni, dopo quella al Barcellona. I bianconeri raggiungono il Napoli in classifica

COLPO ESTERNO – Dopo un primo tempo complicato, la Juventus di Andrea Pirlo riesce a battere il Genoa e si porta al terzo posto in classifica, in coabitazione col Napoli, alle spalle dell’Inter. I rossoblu di Rolando Maran riescono a neutralizzare con efficacia i tentativi bianconeri solo nei primi 45′. Ma la gara si sblocca all’alba della ripresa, quando Paulo Dybala, imbeccato da McKennie, buca Mattia Perin con un sinistro davvero pregevole sul primo palo (57′). Repentina la risposta dei liguri, che pareggiano quattro minuti dopo con il piattone dell’ex, Stefano Sturaro, su cross perfetto di Luca Pellegrini. La gioia per il pari dura pochissimo perché al 76′ Cuadrado viene steso da Rovella e per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore, che Ronaldo trasforma calciando centralmente. L’1-2 taglia le gambe al Genoa, che all’89’ subisce un altro gol, sempre su calcio di rigore, ancora da Cristiano Ronaldo. In cinque giorni, il portoghese segna 4 rigori su 4 concessi. Genoa-Juventus finisce 1-3.