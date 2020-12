Toni: “Inter, senza scudetto è fallimento. Conte preso per questo motivo”

Luca Toni

Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina e opinionista “Rai”, ha commentato la vittoria dell’Inter di Antonio Conte in casa del Cagliari di Eusebio Di Francesco

FOCALIZZATI – L’Inter di Antonio Conte ha battuto il Cagliari e si è riportata al secondo posto in classifica – a -2 dal Milan – in attesa della gara di stasera tra i rossoneri di Stefano Pioli e il Parma. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri dovranno concentrarsi solo sullo scudetto. Luca Toni ha analizzato così il momento storico del club di Steven Zhang: «Credo che qualora non dovesse vincere lo scudetto, l’annata dell’Inter sarebbe da considerare un fallimento. Anche perché Conte è stato preso per vincere il campionato. Ora, preparando una partita a settimana, ha tutte le possibilità per farlo, soprattutto se le altre continueranno a fare fatica.»