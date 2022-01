Conte preoccupa il Tottenham: i calciatori temono possa dimettersi causa mercato!

Conte si sta facendo (ri)conoscere anche a Londra, dove la sua avventura al Tottenham è iniziata tra alti e bassi. In Inghilterra – precisamente sulle pagine del quotidiano Daily Mail – si parla della preoccupazione dei suoi calciatori a causa della sua “fama” da condottiero che può abbandonare la nave

SPOGLIATOIO IN SUBBUGLIO – Corsi e ricorsi storici. La storia si ripete? I calciatori del Tottenham temono che Antonio Conte possa dimettersi pochi mesi dopo aver accettato la panchina londinese nel caso in cui non venga ascoltato sulla richiesta di nuovi acquisti. Secondo quanto riportato da Kieran Gill sul quotidiano inglese Daily Mail, nello spogliatoio del Tottenham si parla di questo problema. Un problema che rischia di esplodere già nella sessione del mercato invernale. In realtà si tratta solo di una preoccupazione immotivata dei calciatori. Conte non prenderà davvero in considerazione l’idea di lasciare Londra a metà stagione. Il fatto che se ne parli, però, indica che un problema alla base c’è. Più che il mercato di gennaio, la finestra estiva sarà fondamentale per convincere l’ex allenatore dell’Inter a iniziare e portare a termine quella che potrebbe essere la sua prima e ultima stagione completa al Tottenham. Conte, infatti, ha firmato un contratto di un anno e mezzo.

Fonte: Daily Mail – Kieran Gill