Ansia Lazio: problemi al ginocchio per Milinkovic-Savic – Sky

Preoccupazione in casa Lazio: il centrocampista Milinkovic-Savic ha accusato questa mattina un problema al ginocchio. Le condizioni del giocatore saranno valutate con degli esami strumentali nel pomeriggio

Preoccupazione per la Lazio e per il suo tecnico Simone Inzaghi in vista della ripartenza della stagione sempre più vicina. “Sky Sport” riporta che questa mattina il pilastro del centrocampo capitolino Sergej Milinkovic-Savic ha accusato un problema al ginocchio in uno scontro di gioco nel corso della partitella e ha dovuto abbandonare la seduta. Le condizioni del centrocampista serbo verranno valutate con degli esami strumentali nel pomeriggio, per il momento in casa Lazio c’è ottimismo, ma per tirare un eventuale sospiro di sollievo si attendono notizie in giornata.