ESCLUSIVA IN − Orsi: «Lautaro Martinez si merita quanto chiede! Inter, a Madrid una ‘rissa’»

Fernando Orsi, ex portiere di Lazio e Parma e oggi noto opinionista televisivo e radiofonico, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it. Tra i temi trattati ovviamente Atletico Madrid-Inter, nonché il rinnovo di Lautaro Martinez. Poi qualche interessante spunto su Sommer e i portieri italiani.

Orsi, domani Atletico Madrid-Inter, si riparte dall’1-0 di San Siro. Che partita si aspetta? Sarà una lotta calcisticamente parlando?

L’Atletico Madrid ha l’ultima occasione per cercare di rimettere in sesto una stagione che non è eccezionale. Una stagione ricca di alti e bassi. Però incontra una squadra come l’Inter, che è abbastanza consapevole in questo momento della sua forza sia a livello nazionale che a livello europeo. Rimane comunque una partita difficile perché quando vai ad incontrare squadre come queste, allenate da Diego Simeone, te la mettono sulla rissa calcisticamente parlando. Quindi, l’Inter deve essere molto tranquilla, deve gestire e fare il suo gioco. L’1-0 è un risultato importante perché costringe l’Atletico Madrid a fare una partita un po’ diversa, però è una partita in cui devi stare molto molto attento. Non è l’annata che l’Atletico si aspettava, ma per loro sarà una partita di svolta. Dovranno dare il massimo, ma l’Inter nelle difficoltà ha saputo districarsi bene. Speriamo possa succedere anche domani.

Orsi, non le ricorda un po’ la gara di Porto della scorsa stagione?

Sì, forse sì. Anche se l’Atletico Madrid la vedo una squadra più forte del Porto. Quindi sarà una partita molto più difficile. La differenza tra l’anno scorso e quest’anno è che l’Inter è molto più consapevole, ha più ricambi ed è una squadra, che in questo momento, è difficile da incontrare per tutti. Non solo in Italia. È tra le prime tre-quattro squadre in Europa; quindi, ovvio che le motivazioni e le responsabilità siano aumentate.

Molti ritengono questa Inter di Simone Inzaghi la più bella. Orsi, è d’accordo?

Sicuramente sì. È forte, gioca su tre fronti, ha acquisito anche una mentalità e un livello europeo importanti. Poi bisogna anche contestualizzare i momenti, perché anche l’Inter di Antonio Conte, a livello italiano, era una grande squadra. Ma io penso che l’Inter di Simone Inzaghi in questi tre anni abbia fatto una crescita importante, è pronta per vincere lo Scudetto, l’anno scorso ha fatto la finale di Champions League e quest’anno può essere pronta a bissare per andare avanti il più possibile in una competizione, che la vede tra le favorite per la vittoria finale.

Rinnovo Lautaro Martinez e affare Sommer

Orsi, si parla di un summit tra l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez. L’argentino chiede 10 milioni contro gli 8 del club. Giusto accontentarlo?

Sono sempre molto restìo alle richieste alte dei giocatori, soprattutto quando prendono certe cifre, però devo dire che Lautaro Martinez se li merita tutti. Giocatore che a livello internazionale è tra i primi 4-5 del mondo, a livello qualitativo, sta facendo un percorso straordinario. Mi sembra un ragazzo perbene, che si prende tante responsabilità, fa gol nei momenti decisivi. Quindi dico sì: giusto accontentarlo. Poi la differenza è di appena due milioni e tra persone perbene ci si mette sempre d’accordo. Quindi spero che Lautaro Martinez possa continuare con l’Inter ancora per tanto tempo.

Yann Sommer ha collezionato ben 17 clean sheet in campionato. Stagione pazzesca la sua. Alla fine, l’Inter ha fatto un affare ‘scambiandolo’ con André Onana…

Assolutamente sì. Sia a livello economico che tecnico l’Inter ci ha guadagnato. Onana è un buon portiere, ma Sommer è di un’altra stoffa, di un altro background, di un altro curriculum e si sta vedendo. Al di là che poi l’Inter ha una grande difesa, ma quando non prendi gol per 17 partite i meriti al portiere vanno. Non è solo una questione di fare grandi parate, è anche una questione di personalità, di dirigere la difesa, di essere un portiere antico, ma moderno allo stesso tempo. Sommer non è una scoperta, ma una realtà. Io, in estate, ero convinto del fatto che l’Inter avesse fatto un grande affare sotto tutti i punti di vista.

Oltre l’Inter: portieri italiani e corsa Champions League

Orsi, tra i portieri italiani in Serie A chi la convince di più?

Meret tecnicamente è uno dei più forti, a volte a Napoli incappa in delle situazioni un po’ così, ma è tutto il Napoli che quest’anno sta facendo male. Anche Provedel e Di Gregorio sono bravi. Insomma, è una scuola di portieri italiana che si sta rivalutando. Lo stesso Vicario sta facendo bene al Tottenham, Donnarumma, lo stesso Caprile. Mi piace molto Meret, ma la scuola italiana di portieri si sta appunto rivalutando e così come i preparatori dei portieri nostri, che secondo me sono i più bravi di tutti. All’Europeo, oltre a Donnarumma, porterei Meret e Provedel. Sono questi i tre portieri più forti.

Un parere sulla corsa Champions League?

Juventus e Milan già qualificate. Poi metto Bologna, Atalanta e Napoli. Aggiungo anche la Roma. Ma è una corsa troppo complicata perché ogni giornata ci sono dei cambiamenti in classifica. Sarà lotta fino all’ultimo.

