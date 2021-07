Zappa: «Su Nandez non so cosa succederà, vedremo»

Gabriele Zappa, giocatore del Cagliari, ha risposto alla domanda di mercato relativa a Nahitan Nandez in orbita Inter. L’esterno del club sardo si vuole fare trovare pronto in caso di partenza

MERCATO − Dopo la gara contro il Vicenza in amichevole Zappa ha parlato così in conferenza stampa al Menti: «Su Nahitan non so vedremo cosa succederà ma le scelte le farà il mister e io mi farò trovare pronto».

Fonte: Centotrentuno.com