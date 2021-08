Zapata, manager in arrivo in Italia. Si valutano Thuram jr e Weghorst – CdS

L’Inter non ha fretta di chiudere per il secondo attaccante, secondo il “Corriere dello Sport” l’impressione è che possa arrivare proprio quasi al termine della sessione di mercato.

SU ZAPATA – L’Inter continua a lavorare con l’Atalanta per quanto riguarda Duvan Zapata, l’affare sarebbe più semplice anche sotto il punto di vista delle formule, ma senza la certezza di avere un sostituto, Zapata non sarà lasciato andare. L’attaccante colombiano vede l’Inter come la grande occasione della carriera. I suoi agenti saranno in Italia nelle prossime ore per cercare di trovare una soluzione con l’Atalanta.

BUNDESLIGA – L’Inter guarda anche in Germania, e proprio come Zapata, Weghorst è una prima punta, più realizzativa e con meno corsa. Occhi puntati anche su Thuram jr, che però è un giocatore anche lui di corsa essendo nato come esterno. Lo ha proposto Raiola in occasione della trattativa per Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.