Zagadou, dalla Francia sicuri: corsa a due. Inter sfida un altro club di A

Dan-Axel Zagadou è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter per andare a rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Équipe, oltre ai nerazzurri anche un altro club di Serie A sta cercando il difensore ex Borussia Dortmund.

SVINCOLATO – Corsa a due per lo svincolato Dan-Axel Zagadou. Il 23enne difensore francese ha lasciato il Borussia Dortmund dopo la scadenza del suo contratto, diventando così un profilo seguito da diversi club. Secondo le notizie che arrivano dalla Francia, però, il futuro sarà con ogni probabilità in Italia. Forte il pressing dell’Inter, a caccia di un profilo (meglio se low cost) per rimpiazzare la partenza di Andrea Ranocchia. Sul difensore, però, è molto attiva anche la Roma.

Fonte – L’Équipe