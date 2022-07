UFFICIALE – Persyn lascia l’Inter in prestito: futuro in Olanda

È stato da poco ufficializzato il passaggio di Tibo Persyn in prestito dall’Inter al club olandese dell’FC Eindhoven.

CESSIONE AVVENUTA – Altro prestito per Tibo Persyn, che ha lasciato l’Inter per accasarsi in Olanda, nella seconda serie del campionato nazionale. La sua nuova squadra sarà l’FC Eindhoven, che ha ufficializzato poco fa l’arrivo del giocatore di proprietà nerazzurra. Un’altra esperienza all’estero, dopo il doppio prestito semestrale della scorsa stagione al Club Brugge prima e al KVC Westerlo poi.