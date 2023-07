VIDEO IN – Di Gennaro pronto per l’Inter! Per Bisseck bisognerà aspettare

Nuova settimana e nuovi incontri per i dirigenti dell’Inter che hanno definito il ritorno di Raffaele Di Gennaro. Prima giornata milanese anche per Yann Bisseck, che per le visite dovrà attendere. Ecco il punto del mercato di oggi con il nostro Roberto Novella.

LA SITUAZIONE OGGI – Tutto fatto per il ritorno di Raffaele Di Gennaro, ex portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter oggi in sede per definire il suo trasferimento dal Gubbio. In nerazzurro vestirà la maglia del terzo portiere, e domani effettuerà le visite mediche. Discorso diverso, invece, per Yann Bisseck, già a Milano e pronto per la nuova esperienza all’Inter, ma per le visite e la firma dovrà attendere ancora qualche giorno.

