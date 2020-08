Vidal-Inter, strada in discesa? Conte può essere fiducioso per due motivi

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal è stato “congedato” dal Barcellona e questo ha rimesso in moto l’Inter (vedi articolo). Conte, dopo aver ricucito lo strappo con la società nerazzurra, potrebbe finalmente ottenere l’acquisto del cileno. E a prezzi molto più vantaggiosi

STRADA IN DISCESA – Arturo Vidal può suggellare il patto tra l’Inter e Antonio Conte dopo i dissapori post finale di Europa League. Il cileno è un vero e proprio pallino per il tecnico nerazzurro, sempre alla ricerca di giocatori di esperienza e dal forte temperamento. Non è la prima volta che Vidal viene accostato all’Inter, ma mentre prima sembrava già difficile in partenza, visto l’enorme peso del giocatore all’interno dello spogliatoio, adesso il percorso presenta meno ostacoli. Il neo tecnico blaugrana, alle prese con la grana Lionel Messi (vedi articolo), non lo ritiene fondamentale e i compagni stavolta non possono opporsi. Inoltre, mentre prima i costi erano fuori portata, adesso sarebbero certamente più vantaggiosi. Strada in discesa per Conte?