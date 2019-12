Vidal il prescelto di Conte per l’Inter: il Barcellona cede? Tre a sinistra – SM

Condividi questo articolo

Vidal all’Inter? Secondo Sport Mediaset serve ancora qualcosa per convincere il Barcellona a far partire il cileno. Conte però vuole un doppio acquisto: oltre al cileno c’è da scegliere un terzino sinistro. Su questo ruolo sono tre i giocatori in lizza per il mercato di gennaio.



IL PREFERITO – Arturo Vidal si trova in Cile per Natale, ma il 2020 potrebbe vederlo rientrare a Milano per giocare con l’Inter. Il centrocampista cileno è una priorità per Antonio Conte, con Giuseppe Marotta che sta provando a convincere il Barcellona. Secondo Sport Mediaset l’offerta nerazzurra è di quindici milioni di euro, con la richiesta dei catalani al momento ferma a venticinque. Dovrà essere il cileno a spingere coi dirigenti blaugrana, per poter portare l’affare in porto nel corso del mese di gennaio.

NON SOLO VIDAL – L’Inter cerca anche un terzino sinistro. I problemi fisici di Kwadwo Asamoah obbligano la dirigenza a trovare un laterale per la seconda parte di stagione. Conte vorrebbe Marcos Alonso o Emerson Palmieri, entrambi allenati da lui al Chelsea, ma i Blues sparano alto. Resta sempre in piedi il nome di Matteo Darmian del Parma, da anni accostato ai nerazzurri in ogni sessione di mercato.

Fonte: Sport Mediaset – Marco Barzaghi