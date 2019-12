Giroud-Inter, quotazioni in calo? Possibile solo a una condizione – Sky

Giroud sembrava più volte a un passo dall’Inter per gennaio, nel corso degli ultimi due mesi. L’attaccante è in uscita dal Chelsea, ma come fa sapere Sky Sport non è più così scontato il suo arrivo in nerazzurro.

SALTA TUTTO? – Olivier Giroud, negli scorsi giorni, ha fatto capire senza giri di parole di poter lasciare il Chelsea a gennaio (vedi articolo). I Blues giocheranno domani alle ore 16 nel Boxing Day di Premier League col Southampton a Stamford Bridge, ma la presenza dell’attaccante è improbabile. In Francia si è parlato di un suo possibile ritorno in Ligue 1, al Bordeaux o al Lione, con l’Inter ancora in corsa. Secondo Sky Sport, però, i nerazzurri non dovrebbero affondare il colpo per l’attaccante in scadenza di contratto al 30 giugno. Il motivo è dato dal fatto che, con il ritorno di Alexis Sanchez, l’attacco della squadra di Antonio Conte viene considerato completo. Sono invece il centrocampo, così come l’esterno sinistro, i ruoli che al momento hanno la priorità sul mercato. C’è solo un caso in cui la pista Giroud potrebbe riaprirsi di colpo: una situazione interessante dal punto di vista economico per l’Inter, ossia la possibilità di prenderlo a costi molto ridotti.