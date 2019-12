Palmeri: “Babbo Natale, a Conte regala Marcos Alonso! Vidal-Inter…”

Condividi questo articolo

Il giornalista Tancredi Palmeri augura a Conte di ricevere Marcos Alonso come regalo di Natale. Nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, sotto la “forma” di una lettera a Babbo Natale, ha spiegato quali sarebbero le speranze dell’allenatore dell’Inter per il mercato di gennaio, da Vidal a Kulusevski.

I REGALI PER L’INTER – “Ad Antonio Conte in regalo Marcos Alonso. Ti avviso, questo si accontenterebbe della qualsiasi. Quindi pure se gli porti uno scarpone di quarta categoria, lui è contento, perché tanto nel giro di due mesi è capace di fartelo giocare da Nazionale. Però ecco se proprio non puoi portargli Dejan Kulusevski perché l’Atalanta non recede dai quaranta milioni di richiesta, se nemmeno puoi portargli Rodrigo de Paul perché l’Udinese non recede proprio dai trentacinque milioni di richiesta, e neanche Arturo Vidal perché il Barcellona a meno di venticinque milioni non lo cede e nemmeno è sicuro che comunque lo ceda. Allora dice se almeno gli puoi portare Marcos Alonso, perché lui dategli un terzino che taglia, e ti solleva il mondo. E Babbo Natale, lo sa benissimo che i regali da lui li porterai travestito da Giuseppe Marotta, ma a lui sta bene lo stesso”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Tancredi Palmeri